Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.- Melchor Josué Huante Ruiz, estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) plantel Morelia, ganó el primer lugar en el selectivo estatal de Boxeo en Maravatío, con lo que logra su pase a la Olimpiada Nacional Conade y al Festival Olímpico de Boxeo 2026.

El selectivo se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre, con el objetivo de elegir a los representantes de Michoacán que participarán en dichos eventos deportivos. La competencia reunió a lo mejor del talento boxístico del estado.

“La comunidad escolar se siente orgullosa del triunfo de Melchor Josué, un joven dedicado a sus estudios, cursa la especialidad de Laboratorista Químico, es disciplinado y excelente compañero”, refirió Enrique Alonso Martínez Santana, director del Cecytem plantel Morelia.

Destacó que Josué realizará un excelente papel y representará dignamente a Michoacán en la competencia nacional de boxeo. “Continuará con sus entrenamientos y nosotros lo apoyaremos, esta actividad es parte de su formación integral, y nosotros colaboramos en esta etapa, formando jóvenes con educación integral de calidad, siguiendo la línea de nuestro director general, Juan Carlos Velasco Procell. Su esfuerzo, disciplina y dedicación son un ejemplo para toda nuestra comunidad educativa”, refirió el director.

La Olimpiada Nacional Conade 2026 se desarrollará en el estado de Tlaxcala, así lo informó el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco.