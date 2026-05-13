Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2026.- El Zoológico de Morelia invita a las familias a descubrir a la recua de 10 burritos pigmeos africanos que tienen su hogar en El Ranchito del parque. Este espacio está diseñado para que chicos y grandes convivan de cerca con especies domésticas, fortaleciendo el respeto y el amor por la naturaleza.

Estos ejemplares son reconocidos por su pequeño tamaño, carácter sociable e inteligencia. Aunque suelen llamar la atención por su apariencia tierna y tranquila, esta especie enfrenta diversas amenazas derivadas de la pérdida de hábitat, el abandono, la sobreexplotación y la disminución de sus poblaciones en distintas regiones del mundo.

Ante la alerta de organismos internacionales por la disminución de ejemplares y la carencia de programas de reproducción responsable, los zoológicos y centros de conservación se han vuelto fundamentales. Estos espacios no solo protegen a diversas razas de burros y équidos, sino que lideran la educación ambiental y la sensibilización ciudadana.

Para garantizar su bienestar y desarrollo, la recua del Zoológico de Morelia cuenta con atención veterinaria, alimentación balanceada y cuidados permanentes en instalaciones diseñadas específicamente para su especie.

El parque reafirma su compromiso con la conservación, educación ambiental y bienestar animal, invitando a las y los visitantes a conocer a estos ejemplares en El Ranchito y aprender más sobre la importancia de proteger a todas las especies, sin importar su tamaño.