Morelia, Michoacán; 23 de septiembre de 2025. – En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), realizada en la Sala de Cabildo del Centro Administrativo de Morelia, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañó la presentación del Primer Informe de Labores del director general, Adolfo Torres Ramírez, y resaltó los avances en el organismo, así como la visión a largo plazo para garantizar el agua en la ciudad.

Durante su intervención, Martínez Alcázar agradeció la presencia de autoridades como la senadora Laura Esquivel, Roberto Arias de Conagua, Olivia Cázares de la CEAC, el líder sindical del STASPE, Antonio Ferreira, empresarios como Roberto Santillán y miembros de la Junta de Gobierno, destacando la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para impulsar el desarrollo de Morelia.

El presidente municipal subrayó la importancia del Plan Hídrico de Morelia, complementado por el Plan de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo, que establecen claridad para garantizar el abasto de agua por las próximas cinco décadas. Resaltó proyectos clave como el Acuaférico, que estará listo a finales de 2025, y la construcción de colectores para llevar agua tratada a distritos de riego, beneficiando la producción agrícola en la cuenca de Cuitzeo.

Asimismo, destacó el programa social de distribución gratuita de agua mediante pipas para colonias irregulares, atendiendo a las familias más vulnerables. “En el OOAPAS hay claridad, rumbo y acciones concretas. Trabajamos con pasión y amor por Morelia para convertirla en el mejor lugar para vivir”, afirmó Martínez Alcázar.

Finalmente, reconoció el profesionalismo y compromiso del equipo del OOAPAS, liderado por Adolfo Torres, y agradeció a los trabajadores y al líder sindical Alejandro por su dedicación al referir que se trabaja con visión a largo plazo, con trabajo coordinado y en construcción de la Morelia que se quiere heredar.