Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.- En seguimiento a una denuncia ciudadana, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró la construcción de un fraccionamiento ubicado en la Tenencia Jesús del Monte, en la ciudad de Morelia.

En dicha denuncia, se alerta que derivado de las obras, los responsables han dispuesto escombros y otros residuos, considerados como de manejo especial en los predios colindantes a la construcción.

Por lo anterior y al ser una actividad regulada por la Proam, se llevó a cabo una visita de inspección en el sitio, sin embargo, al momento no se encontró personal trabajando en el área ni algún responsable que pudiera atenderla, por lo que se colocaron sellos de clausura para evitar la continuación de las mismas, en tanto se logre un acercamiento con los responsables, para verificar el cumplimiento ambiental de las actividades.

Es importante mencionar que la violación de los sellos oficiales constituye un delito sancionado por el código penal, por lo que de continuar con las actividades, se dará aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que actúe de acuerdo a sus atribuciones.

Para reportar la construcción de obras sin permiso como naves industriales, centros comerciales y conjuntos habitacionales, la Proam hace un llamado a la población a denunciar al número 800 00 77 626.