Pachuca, Hidalgo, 28 de enero de 2026.- Alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (Cecytem) representarán a México en el Mundial de Robótica en San Luis Misuri, Estados Unidos, tras triunfar en el evento Girl Powered 2026. En esta competencia celebrada en Pachuca, Hidalgo, las estudiantes se coronaron con seis galardones de primer lugar y un tercer puesto, consolidándose como líderes en tecnología y ciencia.

Mariana Salinas Mendoza, Ithzel Álvarez Chaparro y Jazmin Pérez Vega, estudiantes del plantel Epitacio Huerta, conquistaron su pase al mundial tras coronarse como Campeonas de Excelencia. Bajo la guía de su asesor, Federico Serrano Huerta, las jóvenes demostraron un dominio total de la competencia al obtener los títulos en Programación, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas. Además, se alzaron como Campeonas del Torneo al vencer de forma invicta a todos sus adversarios.

Mientras que el equipo de Capula, conformado por Carolina Guzmán Ayala, Yenifer Rico Hernández y Yenifer Tovar García, resultó ganador al obtener el título de Campeonas de Construcción y de Diseño, quienes estuvieron asesorados por el docente Gustavo Gerardo Reyes Ramírez.

Por su parte, las alumnas Yaritza González Ruiz, Maribel Ramírez Ríos, Vianney Maldonado Martínez y Melinda Miranda Reyes, del Centro de Educación Media Superior a Distancia (Cemsad) Buenavista, obtuvieron el tercer lugar en la categoría de Robótica Colaborativa. El equipo contó con la asesoría del docente Iván Madrigal Tapia.

Juan Carlos Velasco Procell, director general del Cecytem, reconoció el talento de las alumnas y reafirmó que el subsistema forma a estudiantes de clase mundial en los ámbitos académico y tecnológico.