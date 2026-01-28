Morelia, Michoacán; 28 de enero de 2026.

Policía Morelia informa que fue detenida una persona del sexo masculino por una falta administrativa. En seguimiento a investigaciones en proceso, estaría relacionado con daños a diversos inmuebles mediante grafitis y pintas en distintos puntos de la ciudad.

La persona fue identificada como Héctor N., alias “Spaguetti”, de 29 años de edad, quien quedó a disposición de los Jueces Municipales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Como parte del procedimiento, Policía Morelia solicitará que, además del arresto se considere la reparación del daño, consistente en la recuperación y rehabilitación de los espacios afectados, como medida correctiva.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente para proteger el orden urbano, la imagen de la ciudad y el patrimonio de la ciudadanía.