Uruapan, Michoacán, 28 de enero de 2026.- El Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, en Uruapan, es un paraíso natural que ofrece experiencias inigualables a quienes lo visitan, invitándolos a adentrarse en su exuberante vegetación y paisajes de ensueño, destacó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Con el fin de optimizar la atención al visitante, la Sectur y la administración del Parque Nacional coordinaron una jornada de formación para el personal de primer contacto. Esta iniciativa brindó herramientas de servicio a guías, clavadistas y locatarios, asegurando que quienes reciben al turista estén mejor preparados.

“Esta profesionalización, la primera de 2026, forma parte de una estrategia integral para fortalecer la atención de quienes representan el primer vínculo entre los visitantes y el destino. Reconocemos su papel clave en la experiencia turística, la calidad del servicio y la imagen del municipio, tanto dentro como fuera del parque”, comentó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García.

Dicha actividad influye directamente en la mejora de los servicios turísticos, el incremento de la satisfacción de los visitantes, la competitividad del destino y la generación de beneficios económicos para las familias que dependen de la actividad turística. Asimismo, refuerza la corresponsabilidad entre autoridades, prestadores de servicios y comunidad local, para la conservación y aprovechamiento responsable del patrimonio natural.

Finalmente, la Sectur recordó que el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio cuenta con senderos diseñados para caminatas relajantes y vistas espectaculares, además de espacios para picnic, ideales para disfrutar de un día al aire libre en familia o con amigos. Para mayores detalles de este espacio, se puede visitar el sitio: https://visitmichoacan.com.mx/