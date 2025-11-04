Tzintzuntzan, Mich.- Martes 04 de noviembre de 2025.- Un automovilista armado y en aparente estado de ebriedad, fue detenido por elementos de la Guardia Civil de Tzintzuntzan, informaron fuentes allegadas al tema, las cuales agregaron que el individuose comportó agresivo y dijo ser policía auxiliar de Huiramba.

Trascendió que, durante la noche de ayer lunes, una personas reportaron a varios sujetos en un auto Nissan Tsuru, color blanco, realizando detonaciones de arma de fuego en el muelle Ucazanaztacua.

Los uniformados acudieron a revisar y detectaron un coche con las mencionadas características, el cual circulaba sobre la carretera a la comunidad de Ichupio.

Los oficiales le marcaron el alto al conductor, le aplicaron una revisión protocolaria y hallaron una pistola debajo del asiento del piloto, la cual estaba abastecida con cinco cartuchos útiles.

Dentro de la unidad también había bebidas embriagantes. El sospechoso se identificó como Joel L., de 27 años de edad, de ocupación policía auxiliar. El individuo, el arma y el automotor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).