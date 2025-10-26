Ario de Rosales, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con ciudadanos y empresarios de Ario de Rosales, municipio al que reconoció como la Cuna de la Justicia Nacional.

Durante el encuentro, Alfonso Martínez destacó la importancia de intercambiar experiencias exitosas que impulsen el desarrollo de cada región, y refrendó su convicción de que el trabajo conjunto entre municipios y ciudadanía permite construir comunidades más prósperas y justas.

En un mensaje enérgico, el alcalde de Morelia lamentó los intentos por silenciar las voces ciudadanas y concentrar el poder en unos cuantos: “Desde aquí digo que no podemos permitir que se nos siga robando la voz, porque quieren callarnos, quieren destruir la libertad de expresión y quieren destruir la democracia”, expresó.

Recordó que Ario de Rosales fue el lugar donde nació el primer Supremo Tribunal de Justicia Federal, símbolo del ideal de independencia y de la autonomía de los poderes.

“No puede haber injusticia en el lugar en donde nace la justicia de México; desde aquí se tiene que levantar la voz para recuperar la autonomía de los Poderes y que se haga justicia en nuestro país”, señaló el Alcalde de Morelia.

Durante la reunión, Irma Moreno, ex presidenta municipal de Ario de Rosales, dio la bienvenida al edil moreliano, destacando su trayectoria, al haber conseguido tres veces ser presidente municipal, destacando que es un hombre de trabajo, de fuerza y de lucha, y que conoce las necesidades que tiene un municipio.

Por su parte, Juan Cornejo Pedraza, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, reconoció el éxito de su gestión en Morelia.

El encuentro -al que asistió como invitado especial- reunió a habitantes de Ario de Rosales y comunidades vecinas como Rancho Nuevo, Moral Tumines, El Cangrejo, San José y Urapa, quienes intercambiaron opiniones y reconocieron el liderazgo de Alfonso Martínez en la proyección de Morelia a nivel nacional e internacional.