Uruapan, Mich.- 26 de octubre de 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó la volcadura de una camioneta ocurrida durante la madrugada de este domingo, sobre la calzada Benito Juárez, a unos metros del mural de la colonia La Quinta, en el municipio de Uruapan.

En la labor reporteril se pudo conocer que cerca de las 04:30 horas la camioneta doble cabina, tipo pick-up, de color negro, circulaba con dirección de oriente a poniente cuando el conductor perdió el control, aparentemente debido al exceso de velocidad, se impactó contra el camellón central y terminó por volcar.

Algunos automovilistas que pasaron por el sitio, vieron el percance y lo reportaron al sistema de emergencias, por lo que al lugar se trasladaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan, quienes sólo encontraron el vehículo abandonado que derramó combustible sobre la cinta asfáltica.

Por su parte, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y asegurar la unidad siniestrada.