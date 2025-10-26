Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.– La Asamblea Estatal del PRD Michoacán refrendó su decisión de contender con proyecto propio rumbo al 2027 y cerró filas en torno a la senadora Araceli Saucedo Reyes, quien fue respaldada por unanimidad para encabezar el proyecto político del perredismo michoacano.

El presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo, destacó ante las y los asambleístas que el partido “está listo para jugar solo” y subrayó que será únicamente la Asamblea Estatal la que defina la política de alianzas electorales.

“No busquemos fuera lo que tenemos en casa; aquí hay proyecto. Debemos definirnos con dignidad, convicción y congruencia, porque la unidad es la mayor fortaleza del PRD”, expresó.

Durante la sesión, la Asamblea dejó claro que se acabaron las alianzas con la derecha y respaldó a Araceli Saucedo Reyes para encabezar la ruta hacia la gubernatura de Michoacán, con el objetivo de que el PRD recupere el gobierno del estado.

En su mensaje, la senadora Saucedo Reyes aceptó la encomienda y convocó a la militancia a caminar con unidad, dignidad y compromiso:

“El PRD Michoacán tiene proyecto, y la unidad es el pilar de nuestra fuerza. Caminemos con convicción, amor, lealtad, disciplina y respeto. La disciplina interna es fundamental para consolidar la unidad. Aquí estoy, amigas y amigos; sepan que conmigo cuentan para hacer frente a los retos del 2027”, afirmó.

Por su parte, la secretaria general del partido, Verónica García Reyes, destacó que el respaldo a Araceli Saucedo refleja la madurez política y la fortaleza interna del PRD Michoacán, un partido con vocación democrática, identidad cardenista y compromiso social.

“Esta Asamblea marca un punto de partida para consolidar una ruta propia y fortalecer la alianza con la ciudadanía, desde las causas y las convicciones que nos dan origen”, señaló.

Con este respaldo, el PRD Michoacán refrendó su decisión de caminar con liderazgo, cohesión y rumbo definido hacia el 2027, consolidando un proyecto basado en la unidad, la congruencia y la fuerza de su militancia.