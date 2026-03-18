Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) ofrecerá de forma gratuita un concierto de música de cámara el próximo viernes 20 de marzo a las 19:00 horas, en el Templo de las Rosas, informó La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

Como parte de la Primera Temporada de Conciertos 2026, el programa estará dedicado a una de las obras más representativas del compositor alemán Johannes Brahms: el “Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas en si menor”.

Esta pieza, escrita en la etapa madura de Brahms, destaca por su profundidad emocional, su riqueza melódica y el delicado diálogo entre el clarinete y las cuerdas, lo que genera una atmósfera íntima y reflexiva que la convierte en una de las cumbres del repertorio de cámara.

El concierto contará con la participación de Julio Yahir Morales en el clarinete, acompañado por Julián Martínez (violín I), Miriam Ramírez (violín II), Daniela Samaniego (viola) y Auryn Villegas (violonchelo).

La Secum refrenda su compromiso de promover la música de concierto como un patrimonio cultural vivo y acercar al público las experiencias artísticas que fortalecen el tejido social y el gusto por las artes en Michoacán.