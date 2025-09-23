Madrid, España, 23 de septiembre de 2025.- Michoacán es el estado encargado de coordinar y realzar la belleza de México, país invitado para la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid, España, en 2026.

Por ello, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, se encuentra en España, por invitación de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, para afinar los detalles de este evento, el cual destacará las tradiciones, gastronomía, danzas y esencia del país.

Monroy García es el responsable, por parte de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), de coordinar la promoción del país en la próxima edición de dicha feria, la más importante de habla hispana en el mundo, que se desarrollará del 21 al 25 de enero del próximo año.

“En esos días, Madrid será sede de los eventos más importantes dentro del sector. Además Michoacán tendrá presencia desde noviembre en la Embajada de México en España donde habrá varias activaciones”, destacó el titular de la política turística estatal.

La gira de trabajo de la Sectur Michoacán ha incluido reuniones con representantes de líneas aéreas, touroperadores, agentes de viajes, instancias de gobierno y privadas, y con Mastercard, empresa tecnológica global y una de las principales redes de pago del mundo.

“Estas reuniones nos están ayudando para fortalecer la presencia de Michoacán en España, porque es el país con más número de visitantes a nivel mundial”, concluyó el secretario.