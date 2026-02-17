Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), emitió una alerta sanitaria derivada del robo de diversos medicamentos de la marca MUCINEX, propiedad de la empresa RB SALUTE MÉXICO, S.A. de C.V., ocurrido durante su traslado a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los productos sustraídos corresponden a presentaciones específicas de MUCINEX-COMBO, MUCINEX y MUCINEX INFANTIL-COMBO, identificadas con distintos números de lote y fechas de caducidad durante 2027, que pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/p/18GwVWF75n/. Se utilizan principalmente para aliviar síntomas de resfriado.

Es importante señalar que estos lotes estaban destinados para su comercialización en Estados Unidos de América, por lo que su venta en México no está permitida, ya que no cuentan con registro sanitario emitido por Cofepris y su etiquetado no cumple con la normatividad vigente en territorio nacional.

La venta de medicamentos robados representa un riesgo para la salud, debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento, manejo y transporte, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Por ello, se recomienda a la población no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública o establecimientos informales. Evitar la compra de productos con precios inusualmente bajos, con etiquetado en idioma distinto al español o que no cuenten con registro sanitario.

En caso de identificar la venta de estos productos, realizar la denuncia sanitaria correspondiente y reportar cualquier reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o a través del sistema VigiRam.