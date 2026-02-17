Uruapan, Mich.- 17 de febrero de 2026.- Un hombre hasta el momento desconocido fue privado de la vida a balazos por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta, en la colonia Plan de Ayala, al poniente de la ciudad de Uruapan. Los homicidas abandonaron junto al finado una cartulina acusándolo de ser el asesinado de la menor Jazmín.

Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Plan de Ayala, en Uruapan; autoridades investigan su presunta relación con el homicidio de una menor.#Uruapan #Michoacán #Homicidio pic.twitter.com/EinW4qYeeZ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 17, 2026

El ataque armado reportó, sobre la calle Adolfo Castro, hasta donde acudieron paramédicos de primera respuesta, mismos que en el sitio confirmaron que el masculino ya no tenía signos vitales, víctima que presentaba al menos 3 balazos en la cabeza y tórax.

Por lo anterior, elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional acordonaron la escena y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, personal pericial aseguró una cartulina fluorescente en la que se señala a el fallecido como responsable del homicidio de la adolescente Jazmín, perpetrado el sábado pasado en una tienda de abarrotes de la colonia 28 de Octubre.

Aunado a lo anterior este día decenas de familiares y amigos de la menor Jazmín Estefany salieron a las calles para protestar en exigencia de justicia ante su cobarde homicidio.

Las autoridades continúan con las averiguaciones sobre los dos crímenes, sin que hasta el momento se tenga confirmación de que efectivamente se trate del asesino de la joven.