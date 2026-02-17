Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- La decisión de no contratar deuda pública fortalece la transparencia gubernamental y la confianza ciudadana, precisó Octavio Ocampo, diputado del PRD, tras el anuncio de la aprobación de la Ley de no deuda.

Al respecto indicó que esta legislación refleja un manejo responsable de los recursos, toda vez que al evitar comprometer presupuestos futuros con obligaciones financieras, se facilita la rendición de cuentas y se garantiza que cada peso del erario sea destinado a necesidades reales y prioritarias de la población, con una supervisión más clara por parte de la sociedad y los órganos fiscalizadores.

En el marco del anuncio encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el legislador perredista consideró que la modificación representa un cambio de fondo en la política financiera de la entidad, luego de décadas en las que el endeudamiento condicionó el margen de acción presupuestal.

El diputado subrayó que la clave ahora será garantizar que la disciplina financiera se acompañe de transparencia, eficiencia administrativa y una planeación estratégica que permita fortalecer programas sociales, infraestructura educativa y desarrollo regional.

Para concluir, reiteró que el PRD dará seguimiento puntual a la implementación de la reforma, a fin de que el nuevo marco constitucional se traduzca en beneficios concretos para las y los michoacanos.