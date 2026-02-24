Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población respecto a la comercialización ilegal de productos que contienen el principio activo tirzepatida, los cuales no cuentan con registro sanitario en territorio nacional.

La función principal de la tirzepatida es regular los niveles de glucosa en sangre, permitiendo que los pacientes con diabetes tipo 2 logren un control más estable y duradero de su salud metabólica.

De acuerdo con la información oficial, se identificó la venta irregular de productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts en diversas presentaciones, a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y sitios web.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran productos sin registro sanitario para su comercialización en México, reetiquetado indebido de dispositivos médicos, incongruencias en el contenido declarado, detectándose incluso la presencia de sustancias distintas y crecimiento bacteriano en análisis realizados.

Es importante señalar que la adquisición y uso de medicamentos con tirzepatida debe realizarse únicamente bajo prescripción y supervisión médica, conforme a la legislación sanitaria vigente. El uso indiscriminado puede generar riesgos graves a la salud, afectando órganos como el hígado y el páncreas.

Por ello, se recomienda a la población no adquirir ni utilizar productos con tirzepatida de las marcas señaladas o cualquier otro que no cuente con registro sanitario. No comprar medicamentos a través de redes sociales o plataformas digitales no autorizadas. En caso de estar utilizando alguno de estos productos, suspender su uso y acudir de inmediato con un profesional de la salud y reportar cualquier reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o mediante la plataforma VigiRam.