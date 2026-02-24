Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.– El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que, derivado de actos de vandalismo, el pozo C5 resultó con daños en su infraestructura, lo que ha provocado afectaciones en el suministro de agua potable en la zona que abastece.

Desde el momento en que se detectó la incidencia, personal técnico del organismo se encuentra trabajando de manera prioritaria en las labores de reparación, a fin de restablecer el servicio lo antes posible. De acuerdo con el avance de los trabajos, se estima que el pozo podría quedar reparado de manera tentativa el día de mañana.

Lamentamos las molestias que esta situación ocasiona a las y los habitantes de la zona afectada. Reiteramos que se prevé restablecer el servicio a la brevedad una vez concluidas las reparaciones correspondientes.

Estas acciones se realizan siguiendo el compromiso del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de brindar atención inmediata y eficaz ante cualquier afectación en los servicios básicos, priorizando siempre el bienestar de las familias morelianas.

Por último el organismo exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier acto que atente contra la infraestructura hidráulica, ya que estos daños impactan directamente en el bienestar de la población.