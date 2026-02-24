Huiramba, Mich.- Martes 24 de febrero de 2026.- Una aparatosa carambola vehicular ocurrió sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura del municipio de Huiramba, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia para auxiliar a los tripulantes de las unidades involucradas.

#Video | Se registra carambola vehicular en la Pátzcuaro-Morelia pic.twitter.com/VIDTUKJZSI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 24, 2026

De acuerdo con fuentes policiales y de rescate, el accidente se registró la mañana de este martes, en el kilómetro 33 de la citada vialidad. Trascendió que al menos seis vehículos resultaron afectados y uno de ellos se salió del camino y terminó volcado.

Unos paramédicos atendieron a los ocupantes de los automotores siniestrados, mientras que agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.