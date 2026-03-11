Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- El conjunto Las Mirlas, conformado por niñas y jóvenes de Apatzingán dedicadas a la música tradicional de arpa grande, ha sido galardonado con la Presea Eréndira 2026. El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), otorgó este reconocimiento en la categoría de colectivos que promueven y defienden los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad histórica.

Las Mirlas es un proyecto cultural y comunitario integrado por niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años, que busca promover la igualdad de género en la música de Tierra Caliente, un espacio históricamente dominado por hombres. A través del aprendizaje del arpa grande, el canto y la composición, el grupo impulsa la participación femenina en la preservación y renovación de una de las expresiones culturales más representativas de la región.

Desde su creación, hace cinco años, el conjunto se ha consolidado como un espacio de formación artística y desarrollo comunitario donde las niñas reciben herramientas culturales, académicas y creativas que les permiten fortalecer su identidad, construir confianza en sí mismas y desarrollar su potencial dentro de un ambiente de respeto, libertad y colaboración.

Además de sus presentaciones musicales, Las Mirlas han impulsado talleres de lírica, baile y composición, conversatorios infantiles y juveniles, encuentros culturales y actividades comunitarias, acciones que han beneficiado a decenas de niñas de la región de Tierra Caliente y que contribuyen al fortalecimiento de la educación, cultura y participación de las mujeres en espacios históricamente limitados para ellas.

El proyecto integra en su propuesta artística versos que exploran la equidad de género, la vida comunitaria y los desafíos sociales. Así, la música tradicional se convierte en una herramienta de reflexión y transformación, inspirando a las nuevas generaciones de niñas a liderar la vida cultural de sus comunidades.

Con la entrega de la Presea Eréndira 2026, el Gobierno de Michoacán reconoce a Las Mirlas como una iniciativa que, a través del arte y la cultura, abre oportunidades para niñas y jóvenes, fortalece la identidad cultural de Tierra Caliente y demuestra que cuando las niñas tienen espacios para aprender, crear y expresarse, también están construyendo un futuro más justo para sus comunidades.