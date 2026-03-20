Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026. La Comisión de Carrera Judicial del nuevo Poder Judicial de Michoacán ha trabajado de manera permanente en el fortalecimiento de los juzgados y salas de todo el estado, de manera que cuenten con el recurso humano necesario para realizar sus funciones; para ello, se han venido agotado las listas de reserva de personal provenientes de concursos de oposición para las diversas categorías judiciales, los cuales cumplen con los requisitos de ley para laborar en esas áreas.

Por primera vez, la contratación de personal jurisdiccional ha sido atendiendo a los criterios de mérito, capacidades, desempeño y desarrollo progresivo, dando con ello cumplimiento a las disposiciones normativas, puesto que esta Comisión es la encargada de vigilar y garantizar que los procesos para llevar a cabo la integración de los órganos jurisdiccionales sean conforme al sistema de Carrera Judicial para favorecer la permanencia, la especialización profesional y la superación continua de sus integrantes.

Además, en próximos días se aprobarán las nuevas convocatorias para concursos de oposición de diversas categorías para integrar nuevas listas de reserva para ocupar espacios operativos jurisdiccionales; previa capacitación, se procede a la evaluación, y quienes aprueben serán, en su momento, asignados a los juzgados o salas de todo el estado.

Por lo que ve a las áreas administrativas, se han designado personas que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y con experiencia probada, como son en la Dirección de Administración, Secretaría Ejecutiva, las áreas de comunicación, tecnologías, psicología, trabajo social, justicia alternativa, centro de convivencia, unidad de género, archivos, servicios generales, por mencionar algunos de los espacios que forman parte de la nueva estructura establecida en la legislación.

En lo que respecta al Tribunal de Disciplina Judicial -el nuevo organismo cuya función esencial es vigilar el actuar de las personas servidoras públicas, garantizar la legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y fortalecer una cultura institucional basada en la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas- se ha conformado una estructura de personal para realizar sus funciones, como lo establece la Ley Orgánica y con los perfiles idóneos para conocer de las materias de su competencia.

Es importante mencionar que de octubre de 2025 a la fecha se han realizado 452 movimientos de personal, de los cuales 277 han sido ascensos o cambios de adscripción de personal que ya laboraba en el Poder Judicial, y los otros 175 son nuevas contrataciones, la mayoría de las cuales estaban en las listas de reserva de categorías de carrera judicial.

A esta actividad se suman las acciones de capacitación que realiza la Escuela Estatal de Formación Judicial, con programas académicos específicos en temas que van desde justicia para adolescentes, perspectiva de género, hasta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.