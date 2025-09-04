Morelia, Michoacán; 04 de septiembre de 2025.- La alberca Olímpica “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco será sede del Grand Challenge de Natación Morelia 2025, que se realizará los días 04 y 05 de octubre con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

La presente administración a cargo del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene la visión de que las instalaciones deportivas municipales estén disponibles para los atletas de nuestra ciudad, estado y país, como es el caso de esta competencia que se llevará a cabo en las ramas femenil y varonil para las categorías desde los 19 hasta los 65 años y más.

“Pensamos reunir a más de 300 nadadores ‘Máster’ de diferentes partes del estado, al igual que algunos equipos foráneos. Lo organizamos como empresa privada ‘Just Swimming’ y ‘Skma’ en colaboración con el Imcufide”, destacó Miguel Moreno, organizador del certamen.

Las pruebas en disputa serán desde los 25 a 200 metros en los estilos: Dorso, pecho, mariposa y libres, en ambas ramas y categoría, de acuerdo a la cantidad de participantes.

Los primeros lugares por categoría se harán acreedores a medallas y trofeos en los diferentes estilos. La competencia está prevista para iniciar el sábado 04 de octubre en punto de las 3:30 de la tarde.