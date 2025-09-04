Morelia, Michoacán; 04 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), firmó un convenio de colaboración con organización Aldeas Infantiles SOS México I.A.P.

Esta alianza tiene el objetivo de fortalecer la atención, protección y oportunidades de desarrollo para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos; permitirá crear espacios de apoyo, capacitación y alternativas de empleo que impulsen la autonomía y el desarrollo de las morelianas y sus familias.

La titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que el convenio representa una oportunidad para brindar acompañamiento integral a quienes más lo necesitan. “Con esta alianza, no solo generamos protección inmediata, sino también herramientas de desarrollo que permitan a las mujeres y sus familias construir una vida libre de violencia y con mayores oportunidades”, afirmó.

El acuerdo contempla atención jurídica, psicológica y médica, además de talleres, programas de empleabilidad y capacitación conjunta. Todo ello conforma un modelo de acompañamiento integral que impactará de manera positiva en la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes de Morelia.

Por parte de Aldeas Infantiles SOS México, se desarrollarán acciones específicas para la niñez y la adolescencia, entre ellas:

• Talleres especializados para niñas, niños, adolescentes y sus madres, con temas como afectividad consciente, crianza positiva, prevención de violencia, resolución pacífica de conflictos y derechos de la infancia.

• Programas conjuntos para familias víctimas de violencia, con un enfoque que atienda tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos.

• Espacios de desarrollo y aprendizaje, donde puedan participar en actividades productivas como manualidades, panadería y costura, fortaleciendo sus habilidades y autoestima.

• Oportunidades de empleo temporales y permanentes para mujeres que estén listas para incorporarse al ámbito laboral, con el acompañamiento necesario para garantizar la estabilidad de sus hijas e hijos.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de trabajar de manera integral por las mujeres y por la creación de entornos seguros, afectivos y con oportunidades.