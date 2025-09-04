Morelia, Michoacán, a 04 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia avanza con el programa “Ordena tu Talacha”, mediante el cual se trabaja en la recuperación del orden y la seguridad en los espacios de la ciudad, prioridad del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar. El programa tiene como objetivo ordenar la operación de los talleres mecánicos en la ciudad que han sido reportados por la ciudadanía, para garantizar que cumplan los reglamentos vigentes.

El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que en la primera etapa, enfocada a la recepción de denuncias ciudadanas, se recibieron 74 casos, a los que se sumaron 25 adicionales, los cuales que ya están siendo atendidos.

Benítez Silva detalló que de los primeros 74 casos, cinco derivaron en infracciones, y de estos, en tres se procederá a la clausura de negocios por cinco días, dos en la zona norte y uno en la colonia Félix Ireta.

El funcionario municipal consideró que este programa ha mostrado resultados exitosos, lo que permitirá instrumentar nuevos operativos en otros giros comerciales con extensión en la vía pública, los cuales se darán a conocer próximamente.

Con el programa “Ordena tu Talacha”, el Gobierno de Morelia mantiene su compromiso de tener un municipio seguro y ordenado, tanto para las familias morelianas como para los visitantes, haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.