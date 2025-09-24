Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, una fecha que busca visibilizar la importancia de la ciencia y la innovación en la lucha contra esta enfermedad, que sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo.

La investigación ha permitido mejorar los diagnósticos, crear tratamientos más efectivos y aumentar las tasas de supervivencia en diferentes tipos de cáncer. Además, abre la puerta a terapias personalizadas y a estrategias de prevención que pueden salvar millones de vidas.

Este día es un recordatorio de que invertir en ciencia y apoyar a quienes trabajan en este campo es fundamental para avanzar hacia un futuro en el que el cáncer pueda ser prevenido, tratado y, en muchos casos, superado.