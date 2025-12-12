Madero, Mich.- Viernes 12 de diciembre de 2025.- Un adulto mayor perdió la vida tras sufrir una caída en la población de La Palizada, municipio de Madero, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró durante la noche de ayer jueves y fue reportada al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, de 71 años de edad.

De acuerdo con las las fuentes, el hombre, tras el accidente, comenzó a experimentar un dolor intenso en las costillas y consecutivamente murió.

Elementos de la Fiscalía Regional arribaron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes. Al familiares del masculino realizaron los trámites respectivos para otorgarle sepultura.