Morelia, Michoacán; 12 de diciembre de 2025.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recuerda a la ciudadanía que el próximo 26 de diciembre es el último día para aprovechar los descuentos del Buen Fin, una importante oportunidad para la economía de las familias.

A las y los interesados se les invita a acudir a las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicadas en Eduardo Ruiz #570 en el centro histórico, donde serán atendidos por personal capacitado y en nuevas instalaciones.

Asimismo, se les recomienda planear sus pagos con anticipación para evitar aglomeraciones y filas durante los últimos días de estas promociones.

Cabe recordar que estos descuentos se aplican en: condonación del 50% hasta el 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas y/o prescripción general de créditos fiscales por contribuciones omitidas respecto al Impuesto Predial que se hubiesen generado en ejercicios fiscales anteriores al 2020, según sea el caso.

Los estímulos abarcan los siguientes conceptos: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), multas por lotes baldíos sin bardear y por falta de banquetas, entre otros.

Estos días restantes permiten a las familias morelianas reducir significativamente sus multas y recargos de pagos atrasados, por lo que se les invita a aprovechar las promociones e iniciar el 2026 libres de deudas en sus pagos municipales