Uruapan, Mich.- 12 de diciembre de 2025.- Hoy comenzaron a circular 10 de las 80 unidades de transporte público que se renovaron en el municipio de Uruapan, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal precisó que la circulación de los nuevos autobuses se dará de manera gradual, mientras sus respectivos operadores cumplen con una serie de requerimientos.

“Muy pronto los 80 camiones que fueron renovados estarán en circulación, se está cumpliendo con algunos trámites”, señaló en entrevista.

Esto, luego de que hace apenas unos días el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hiciera oficial la entrega de 80 nuevas unidades de transporte a choferes de Uruapan.

La entrega forma parte de un programa de renovación de transporte público con el que se sustituirán un total de 240 unidades bajo una inversión superior a los 250 millones de pesos.