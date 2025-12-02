Maravatío, Mich.- Martes 02 de diciembre de 2025.- Un adulto mayor perdió la vida tras caer a un barranco por donde fluyen aguas pluviales, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Maravatío.

De acuerdo con las autoridades policiales, algunos habitantes reportaron la situación durante la tarde de este martes y solicitaron ayuda. Posteriormente arribaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida.

Los uniformados acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía Regional, instancia que emprendió las investigaciones correspondientes, rescató el cadáver y lo trasladó a la morgue para practicarle la necropsia de ley.