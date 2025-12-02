Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron comentarios sobre el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, en el apartado de efemérides de la sesión vespertina, y a propuesta del diputado Jaime Genaro López Vela (Morena) se guardó un minuto de silencio por los millones de personas que en el mundo han perdido la vida a consecuencia de la pandemia.

Millones de personas se han infectado en el mundo

El diputado López Vela (Morena) resaltó que, desde la aparición de la pandemia del SIDA en el mundo, 91 millones de personas se han infectado y 44 millones han muerto. En México, desde 1983, afecta en un 80 por ciento a las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, y de acuerdo con Censida, en nuestro país existen 370 mil personas viviendo con VIH y en el último año se registraron 16 mil 323 nuevos casos y cuatro mil 953 muertes relacionadas con el virus.

Puntualizó que para resolver el estigma que viven las personas más afectadas, está Legislatura se ha propuesto una reforma constitucional que reconozca la igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, con el fin de que se reconozca de manera expresa a quienes son afectados por el VIH y se actúe en consecuencia”.

Existe un repunte de casos, importante invertir en salud

Del PAN, el diputado José Mario Íñiguez Franco precisó que hace más de cuatro décadas el mundo conoció los primeros casos de VIH, desde entonces la humanidad ha enfrentado una de las pandemias más devastadoras de nuestra historia. Los esfuerzos internacionales han permitido avances médicos y científicos, y hoy los tratamientos antirretrovirales logran que millones de personas vivan con calidad y esperanza y se ha evitado la muerte de más de 20 millones de personas en el mundo en los últimos 30 años.

Mencionó que la Secretaría de Salud reporta que en 2025 se registraron alrededor de 16 mil nuevos casos de VIH lo que representa un repunte respecto a todos los años anteriores, estos datos muestran que la prevención no está funcionando como debería. Dichas cifras, muestran lo importante que es invertir en salud, hospitales y en el personal sanitario, tratamientos, equipo médicos y medicinas y tener acceso a diagnósticos oportunos.

Tres de cada 10 personas no conocen su diagnóstico

A su vez, la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM) apuntó que el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, fecha que invita a mirar de frente las experiencias, los desafíos y la dignidad de millones de personas que han vivido con VIH desde que el virus fue identificado en 1981. A nivel global alrededor de 130 mil personas adquieren el virus cada año y “lo más preocupante es que tres de cada 10 personas no conocen su diagnóstico, lo que representa un riesgo para la salud”.

En México –agregó– en 2025 hubo un incremento notable de esta enfermedad en personas adultas mayores y mujeres. Quienes viven con esta enfermedad no solo enfrentan una condición de salud sino rechazo, señalamiento, aislamiento y pérdida de oportunidades laborales, educativas y efectivas para evitar ser discriminados. “Es indispensable fortalecer el acceso al diagnóstico oportuno, garantizar tratamientos continuos y eliminar cualquier obstáculo que impida su atención”.

Llamado a reconocer fuerza y resiliencia de quienes viven con VIH

Luis Fernando Vilchis Contreras, diputado del PT, comentó que hoy se unen para recordar sobre la situación actual de las personas que viven con VIH en México, y reafirmar el compromiso con la vida, la salud y la dignidad de todas las personas. “Es un llamado a reconocer la fuerza, resiliencia de quienes viven con el VIH, a honrar la memoria de quienes ya no están, que abrieron camino con su lucha individual y colectiva para continuar y seguir combatiendo la desinformación, el estigma, violencia y discriminación”.

Indicó que su lucha es clara, tener un México sin estigmas, con acceso a universalidad en salud y con políticas públicas que pongan en el centro a los grupos de atención prioritaria. “Un país más justo se construye cuando todas las personas pueden vivir con libertad, dignidad, salud y respeto. La justicia social también se construye garantizando acceso, respeto e igualdad. Todo el poder al pueblo significa también garantizar que todas las personas puedan vivir libres, dignas y con futuro, porque el VIH no define a nadie”.

No dar un paso atrás en la lucha en contra de esta pandemia

Para la diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández es indispensable que, a la luz de los avances científicos y la apertura social sobre su tratamiento, no se dé un solo paso atrás en la lucha en contra de esta pandemia, y el lema de este año refiere el evitar cualquier ruptura o interrupción brusca y radical en los procesos o modelos establecidos para erradicar la pandemia del VIH-SIDA.

Ante ello, pidió un nuevo enfoque transformador basado en la cooperación, el liderazgo político sostenido y las estrategias enfocadas en los derechos humanos; realizar esfuerzos que vayan desde lo internacional hasta lo local y lo comunitario. Llamó a que más allá de colores y partidos se sumen esfuerzos para que la población que vive con VIH SIDA tenga la garantía del acceso de calidad y gratuito al abasto de medicamentos y tratamientos para erradicar la discriminación en centros laborales, escuelas, en clínicas y en todo lugar.

Se requiere una legislación efectiva

La diputada Laura Hernández García (MC) subrayó que cada primero de diciembre se conmemoramos el Día Mundial del SIDA y el lema de 2025 “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al SIDA”, es una frase que visibiliza las dificultades de la financiación de esta respuesta a nivel global, y en México, “de acuerdo con la visión oficialista, existe un presupuesto para la atención de las personas que viven con VIH y para el acceso a los medicamentos antirretrovirales mensualmente; espero que realmente sea así”.

Resaltó que el deber como legisladores es elaborar y promulgar una legislación efectiva que derogue aquellas leyes que sancionan y criminalizan a las personas con VIH. “Una legislación efectiva en materia de salud, trabajo, justicia, seguridad social, educación sexual, en donde se abata la discriminación. Sólo si tenemos este tipo de legislación, se podrán hacer cambios socioculturales y políticos, donde el objetivo sea la inclusión de todos y todas. Si se protege los derechos de las personas con VIH de la discriminación, nos protegemos todas, todos y todes”.