La corrupción erosiona la democracia y las instituciones, pero ésta no sólo se
combate con más sanciones, sino que se requiere una cultura de la integridad en la
que se involucre toda la ciudadanía, sostuvieron aquí Dania Ravel Cuevas y Carla
Humphrey Jordan, consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).
En el stand del INE en la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025,
se presentó la publicación 56 de las Conferencias Magistrales, El impacto de la
corrupción en la democracia, la cual invita a la reflexión sobre cómo la integridad
pública y el combate a la corrupción son pilares indispensables para fortalecer la
democracia.
El libro ofrece una lectura lucida sobre la manera en cómo la corrupción erosiona
las democracias desde sus cimientos, señaló la Consejera Dania Ravel Cuevas.
Ante la autora del libro, Delia Ferreira Rubio -quien participó de manera virtual- y el
Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local de Guerrero y
Presidente de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos
Electorales de México, Víctor de la Paz Adame, quien también comentó la obra, la
Consejera Ravel advirtió que la corrupción devasta la confianza, la desconfianza
debilita las instituciones, lo que facilita la corrupción y, todo esto junto, alimenta el
desencanto democrático.
Ravel Cuevas reflexionó sobre el hecho que la corrupción no sólo se manifiesta en
actos ilícitos, muchas veces se muestra en incompetencia y “lo más complejo es
que muchas veces, ésta se disfraza de buena intención, de lealtad o de confianza
personal, pero por más nobles que parezcan sus motivaciones, sus efectos son
profundamente corrosivos”.
Por ello, enfatizó que la obra recuerda que la corrupción no se combate únicamente
con sanciones, sino con instituciones profesionales, con funcionariado competente,
con ciudadanía informada y con una cultura colectiva que rechace normalizar lo
inaceptable.
En suma, agregó, “la corrupción puede vaciar la democracia, la incompetencia
puede vaciar al Estado, pero la integridad tiene la capacidad de reconstruir ambas”.
Corrupción un fenómeno global
La autora del libro, Delia Ferreira Rubio explicó que la corrupción es un problema
global, que se ha sofisticado cada vez más, lo que impacta la calidad de la
democracia.
La Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, mencionó que todos los aspectos de la democracia resultan afectados
por la corrupción.
A más corrupción peor democracia, por eso subrayó la necesidad de trabajar en la
protección de este sistema y eliminar la corrupción mediante la fórmula de “las
cuatro i”, es decir, “más información, más integridad, menos impunidad y menos
indiferencia”.
En su intervención, la Consejera Carla Humphrey estableció que “la corrupción no
solamente desvía recursos, sino limita derechos, profundiza desigualdades y
debilita la confianza ciudadana en la democracia, pero también en las instituciones”.
Coincidió con la Consejera Ravel en que la defensa de la democracia pasa por tener
instituciones sólidas, ciudadanas y ciudadanos que no sean tolerantes con la
corrupción.
Por ello, convocó a que juntos “construyamos esta cultura de la integridad, que las
instituciones sirvan para lo que deben servir, tengan funcionarias y funcionarios
capacitados para las funciones que tienen que hacer y que contemos con órganos
de vigilancia que acompañen en las labores de vigilancia del uso de recursos
públicos”.
Presentan el libro: El IFE y el INE en controversias constitucionales
Como parte del cuarto día de trabajos del Instituto en la FIL de Guadalajara 2025,
la Consejera Claudia Zavala Pérez presentó el libro El IFE y el INE en controversias
constitucionales. Una revisión de asuntos, que forma parte de los Temas Selectos
del sello editorial.
“La obra es muy oportuna porque nos recuerda el camino de la defensa de la
autonomía de los organismos constitucionales autónomos y muestra que en la
arquitectura constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver
de fondo de los asuntos”, indicó la Consejera Zavala.
Ponderó la importancia de que, en las decisiones de fondo, cada autoridad conozca
en el diseño y en la ingeniería constitucional, qué tiene permitido y cuáles son sus
atribuciones “para conservar ese acuerdo y ese consenso constitucional que es la
existencia de tres poderes, pero también de organismos constitucionalmente
autónomos con función especializada y específica”.
En su intervención, la Consejera Dania Ravel Cuevas abundó que esta obra permite
al lector conocer que la autonomía e independencia del INE es indispensable para
dar cumplimiento de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y, por ende,
asegurar elecciones libres y con certeza.
En suma, dijo, el libro, “coordinado por José Roberto Ruiz Saldaña y Pablo Alfonso
Cervantes González, abre al público lector una ventana precisa para conocer cómo
esa autonomía ha sido el centro de amenazas, muestra cómo el sistema jurídico
mexicano previó un instrumento específico para conducir los desacuerdos entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo con los organismos constitucionales autónomos,
como lo es el INE”.
El Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Mario
Velázquez Miranda, moderó la presentación en la que también participaron la
Consejera del OPL de Veracruz, Maty Lezama Martínez y la Magistrada del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, Evelyn Rodríguez Xinol.
Necesario garantizar derechos políticos a personas indígenas y
afrodescendientes
Finalmente, al comentar el libro: Derechos político-electorales de los pueblos
indígenas, afrodescendientes y equiparables. Una mirada desde las entidades
federativas, a Consejera Carla Humphrey planteó el reto existente para garantizar
los derechos político-electorales a los 3.1 millones de personas afromexicanas y 40
millones de ciudadanas y ciudadanos que se autoidentifican como indígenas en el
país.
El libro, añadió contiene un artículo por cada uno de los 32 estados del país, señala
los avances logrados como las acciones afirmativas para que estas personas estén
adecuadamente representadas en los órganos de dirección, pero se requiere seguir
avanzando, pues se han encontrado obstáculos como la falta de recursos que
apoyen estas iniciativas.
“Es necesario plantear las reformas que sean necesarias para garantizarles
espacios, presupuesto y políticas públicas sostenibles para poder genera espacios
pluriculturales en el ámbito público, es decir, en los congresos de los estados y en
el Congreso de la Unión”, puntualizó.
En la presentación de la obra, participaron la Consejera del Instituto Electoral de
Morelos, Mayte Casalez Campos; la ex Consejera del OPL de Michoacán, Araceli
Gutiérrez Cortés y el ex Consejero Electoral del estado de Michoacán, Gerardo
Macías, además de que fue moderada por la ex Consejera del OPL de Guerrero,
Cinthya Citlali Díaz.