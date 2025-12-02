La corrupción erosiona la democracia y las instituciones, pero ésta no sólo se

combate con más sanciones, sino que se requiere una cultura de la integridad en la

que se involucre toda la ciudadanía, sostuvieron aquí Dania Ravel Cuevas y Carla

Humphrey Jordan, consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el stand del INE en la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025,

se presentó la publicación 56 de las Conferencias Magistrales, El impacto de la

corrupción en la democracia, la cual invita a la reflexión sobre cómo la integridad

pública y el combate a la corrupción son pilares indispensables para fortalecer la

democracia.

El libro ofrece una lectura lucida sobre la manera en cómo la corrupción erosiona

las democracias desde sus cimientos, señaló la Consejera Dania Ravel Cuevas.

Ante la autora del libro, Delia Ferreira Rubio -quien participó de manera virtual- y el

Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local de Guerrero y

Presidente de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos

Electorales de México, Víctor de la Paz Adame, quien también comentó la obra, la

Consejera Ravel advirtió que la corrupción devasta la confianza, la desconfianza

debilita las instituciones, lo que facilita la corrupción y, todo esto junto, alimenta el

desencanto democrático.

Ravel Cuevas reflexionó sobre el hecho que la corrupción no sólo se manifiesta en

actos ilícitos, muchas veces se muestra en incompetencia y “lo más complejo es

que muchas veces, ésta se disfraza de buena intención, de lealtad o de confianza

personal, pero por más nobles que parezcan sus motivaciones, sus efectos son

profundamente corrosivos”.



Por ello, enfatizó que la obra recuerda que la corrupción no se combate únicamente

con sanciones, sino con instituciones profesionales, con funcionariado competente,

con ciudadanía informada y con una cultura colectiva que rechace normalizar lo

inaceptable.

En suma, agregó, “la corrupción puede vaciar la democracia, la incompetencia

puede vaciar al Estado, pero la integridad tiene la capacidad de reconstruir ambas”.

Corrupción un fenómeno global

La autora del libro, Delia Ferreira Rubio explicó que la corrupción es un problema

global, que se ha sofisticado cada vez más, lo que impacta la calidad de la

democracia.

La Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense

de Madrid, mencionó que todos los aspectos de la democracia resultan afectados

por la corrupción.



A más corrupción peor democracia, por eso subrayó la necesidad de trabajar en la

protección de este sistema y eliminar la corrupción mediante la fórmula de “las

cuatro i”, es decir, “más información, más integridad, menos impunidad y menos

indiferencia”.

En su intervención, la Consejera Carla Humphrey estableció que “la corrupción no

solamente desvía recursos, sino limita derechos, profundiza desigualdades y

debilita la confianza ciudadana en la democracia, pero también en las instituciones”.

Coincidió con la Consejera Ravel en que la defensa de la democracia pasa por tener

instituciones sólidas, ciudadanas y ciudadanos que no sean tolerantes con la

corrupción.

Por ello, convocó a que juntos “construyamos esta cultura de la integridad, que las

instituciones sirvan para lo que deben servir, tengan funcionarias y funcionarios

capacitados para las funciones que tienen que hacer y que contemos con órganos

de vigilancia que acompañen en las labores de vigilancia del uso de recursos

públicos”.



Presentan el libro: El IFE y el INE en controversias constitucionales

Como parte del cuarto día de trabajos del Instituto en la FIL de Guadalajara 2025,

la Consejera Claudia Zavala Pérez presentó el libro El IFE y el INE en controversias

constitucionales. Una revisión de asuntos, que forma parte de los Temas Selectos

del sello editorial.

“La obra es muy oportuna porque nos recuerda el camino de la defensa de la

autonomía de los organismos constitucionales autónomos y muestra que en la

arquitectura constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver

de fondo de los asuntos”, indicó la Consejera Zavala.

Ponderó la importancia de que, en las decisiones de fondo, cada autoridad conozca

en el diseño y en la ingeniería constitucional, qué tiene permitido y cuáles son sus

atribuciones “para conservar ese acuerdo y ese consenso constitucional que es la

existencia de tres poderes, pero también de organismos constitucionalmente

autónomos con función especializada y específica”.

En su intervención, la Consejera Dania Ravel Cuevas abundó que esta obra permite

al lector conocer que la autonomía e independencia del INE es indispensable para

dar cumplimiento de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y, por ende,

asegurar elecciones libres y con certeza.

En suma, dijo, el libro, “coordinado por José Roberto Ruiz Saldaña y Pablo Alfonso

Cervantes González, abre al público lector una ventana precisa para conocer cómo

esa autonomía ha sido el centro de amenazas, muestra cómo el sistema jurídico

mexicano previó un instrumento específico para conducir los desacuerdos entre los

poderes Ejecutivo y Legislativo con los organismos constitucionales autónomos,

como lo es el INE”.

El Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Mario

Velázquez Miranda, moderó la presentación en la que también participaron la

Consejera del OPL de Veracruz, Maty Lezama Martínez y la Magistrada del Tribunal

Electoral del Estado de Guerrero, Evelyn Rodríguez Xinol.





Necesario garantizar derechos políticos a personas indígenas y

afrodescendientes

Finalmente, al comentar el libro: Derechos político-electorales de los pueblos

indígenas, afrodescendientes y equiparables. Una mirada desde las entidades

federativas, a Consejera Carla Humphrey planteó el reto existente para garantizar

los derechos político-electorales a los 3.1 millones de personas afromexicanas y 40

millones de ciudadanas y ciudadanos que se autoidentifican como indígenas en el

país.

El libro, añadió contiene un artículo por cada uno de los 32 estados del país, señala

los avances logrados como las acciones afirmativas para que estas personas estén

adecuadamente representadas en los órganos de dirección, pero se requiere seguir

avanzando, pues se han encontrado obstáculos como la falta de recursos que

apoyen estas iniciativas.

“Es necesario plantear las reformas que sean necesarias para garantizarles

espacios, presupuesto y políticas públicas sostenibles para poder genera espacios

pluriculturales en el ámbito público, es decir, en los congresos de los estados y en

el Congreso de la Unión”, puntualizó.

En la presentación de la obra, participaron la Consejera del Instituto Electoral de

Morelos, Mayte Casalez Campos; la ex Consejera del OPL de Michoacán, Araceli

Gutiérrez Cortés y el ex Consejero Electoral del estado de Michoacán, Gerardo

Macías, además de que fue moderada por la ex Consejera del OPL de Guerrero,

Cinthya Citlali Díaz.