Zinapécuaro, Mich.- 27 de diciembre de 2025.- Una adulta mayor lamentablemente perdió la vida durante un choque por alcance ocurrido sobre la autopista México – Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Zinapécuaro. El percance también dejo 4 personas lesionadas de acuerdo con fuentes de rescate.

El fatal accidente se registró el viernes anterior, en el kilómetro 201+900, donde una camioneta Honda CR-V, de color Blanco, con placas del estado de Morelos, impacto contra la retaguardia de un tractocamión Freightliner de color Negro, con caja seca de color blanco.

Derivado de la fuerte colisión la Honda terminó con el frente destrozado y sus ocupantes heridos, mismos que viajaban del Estado de México hacía la ciudad de Moroleón, Guanajuato.

Bomberos Voluntarios de Zinapécuaro se trasladaron para otorgar ayuda y a su llegada confirmaron el deceso de la señora Felicitas de 78 años de edad, mientras que un apareja de adultos y dos menores fueron trasladados a nosocomios de la ciudad de Morelia para su adecuada valoración médica.

Oficiales de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones resguardaron el área de intervención para que posteriormente agentes y peritos de la Unidad de Atención Inmediata dependientes de la Fiscalía General del Estado emprendieran los correspondientes actos de investigación.