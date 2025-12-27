Morelia, Mich.- Sábado 27 de diciembre de 2025.- Un joven fue encontrado ultimado a tiros al interior de un inmueble en obra negra de la colonia Gertrudis Sánchez Cuarta Etapa, ubicada al norte de la capital michoacana, informaron autoridades policiales.

El referido sitio se localiza en la calle 14 de Febrero esquina 24 de Julio. Fueron algunas personas quienes realizaron el macabro descubrimiento y lo reportaron al número de emergencias.

Posteriormente, arribaron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios, pues en el suelo había dos casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Según las fuentes, el interfecto respondía al nombre de Luis Antonio M., de aproximadamente 29 años de edad.

De manera extraoficial, se supo que la noche de ayer viernes algunos vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego, pero fue horas después, ya al amanecer, cuando se enteraron del homicidio.

En la mencionada dirección llegaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.