Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2025.- De manera totalmente gratuita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzará en enero próximo una amplia oferta educativa de Diplomados de Línea, que estarán abiertos a las y los nicolaitas y a la sociedad en general.

Dicha estrategia forma parte de las acciones que la administración de la rectora Yarabí Ávila González ha puesto en marcha como parte del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia.

Las y los estudiantes, docentes, personal administrativo, profesionistas interesados y público en general deberán realizar su registro del 07 de enero al 09 de febrero de 2026, en el siguiente enlace: https://forms.gle/yKxC3uXEm7jNbSAc8, para dar inicio con los Diplomados el 16 de febrero.

La amplia oferta educativa que se impartirá a través del Campus Virtual de la Universidad Michoacana, incluye los Diplomados en Liderazgo, en Educación Financiera, en Recursos Humanos, en Género, en Derechos Humanos, en Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, en Inteligencia Artificial para Alumnos, en Inteligencia Artificial para Docentes, en Inteligencia Artificial para Administrativos, en Transparencia, en Sistemas Fotovoltaicos, en Electromovilidad, en Divulgación de la Ciencia para Niñas y Niños, en Enseñanza de las Matemáticas para Niñas y Niños, en Cultura de Paz, y en Igualdad.

Todos los Diplomados tendrán una duración de tres meses, los cuales se desarrollarán completamente en línea mediante el Campus Virtual, permitiendo a las y los participantes acceder a contenidos, actividades y evaluaciones desde cualquier lugar y con flexibilidad de horarios.

Es importante mencionar que, al concluir satisfactoriamente el Diplomado, se otorgará constancia con valor curricular avalada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Para mayores informes las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (443) 3340777 de las 8:00 a las 15:00 horas, o bien en el correo: cursos.dtd.sria.acad@umich.mx