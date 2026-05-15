Morelia, Michoacán; 15 de mayo de 2026.- Como parte del compromiso del Gobierno de Morelia con las y los campesinos de nuestro municipio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) fomenta la producción porcina mediante la entrega de lechones en la Tercera Expo Agroindustrial, Tecnológica y Ganadera (Agrotegan).

Este programa forma parte de la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar; su objetivo es fortalecer la autoproducción y la economía de las familias de San Nicolás Obispo, Teremendo de los Reyes, Chiquimitío, Capula y otras tenencias beneficiadas.

El titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, encabezó la entrega de 80 porcinos, 40 hembras y 40 machos, que formarán parte de ciclos de crianza, reproducción y engorda, como una alternativa real de crecimiento económico y autosuficiencia para las comunidades.

“Con la visión del alcalde Alfonso Martínez, se diversifica la actividad pecuaria para ampliar las oportunidades de ingresos de las familias de los campesinos del municipio de Morelia”, expresó el secretario.

Cabe destacar que, con este programa, cada familia puede desarrollar proyectos productivos con gran potencial, ya que cada lechón podrá generar inicialmente hasta 6 crías y, posteriormente, mediante procesos de inseminación, alcanzar hasta 12 crías al año.

Esta acción también impulsa actividades económicas derivadas, como la comercialización de carne y la elaboración de alimentos tradicionales, entre ellos las carnitas, generando mayor movimiento económico en beneficio de las familias.

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso de seguir apoyando al campo, fortaleciendo la productividad rural y construyendo mejores oportunidades para las y los productores de nuestra región.