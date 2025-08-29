Vista Hermosa, Mich.- 29 de agosto de 2025.- Una adulta mayor que caminaba a misa murió de forma inmediata al ser atropellada por un tráiler, cuyo conductor espero el arribo de las autoridades policíacas para que se determinen responsabilidades.

Como todas las mañanas la señora Angelina G., R., de 75 años de edad, salió de su casa en la zona Centro de Vista Hermosa para dirigirse a misa, sin saber que no podría hacerlo ya que fue embestida por un camión de carga en la esquina de las calles Hidalgo y Madero, justo frente a la Presidencia Municipal.

La septuagenaria quedó tendida sobre la carpeta asfáltica, varias personas observaron el trágico hecho y pidieron ayuda al número de emergencias, arribando elementos de Tránsito Municipal y Seguridad Vial, así como paramédicos de Protección Civil, mismos que confirmaron la muerte de la señora.

La unidad involucrada es un tráiler de la marca Freightliner de color azul, conducido por J. Guadalupe M., F., de 59 años de edad, vecino de la colonia Santa Mónica del municipio de La Barca, Jalisco, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Más tarde agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para su posterior traslado al Semefo de la región.



RED 113