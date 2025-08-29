Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025. El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) colabora con la Contraloría Interna del Congreso del Estado, en trabajos dedicados a prevenir, atender y sancionar el acoso y al hostigamiento sexual al interior del Poder Legislativo.

Ello, a través de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TAAM, la magistrada Swany Peña Reyes, quien participó en las Mesas de Trabajo: “Atención integral a víctimas: mecanismos de protección y acompañamiento”, en días recientes.

“Comprometidas con la justicia de género, nos incorporamos como Tribunal en la revisión del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual al interior del Congreso del Estado”, comentó la magistrada, tras una de las sesiones de trabajo.

Para el Tribunal, dijo, es muy importante que se atiendan estos fenómenos como parte del buen hacer del servicio público, y del cumplimiento de las responsabilidades administrativas de las y los funcionarios en la entidad.

“No olvidemos que el acoso y el hostigamiento sexual y laboral son considerados como actos de corrupción en los espacios públicos”, subrayó.

Esto, pues tales actos implican un abuso del poder público. Explicó la magistrada, “cuando se presentan, estos actos conllevan decisiones tomadas no en beneficio del interés público, sino en función de un beneficio propio y, eso, es una de las definiciones más específicas de la corrupción”.

En ese sentido, afirmó, “en el TAAM buscamos atender la violencia sexual, el acoso y el hostigamiento laboral, como faltas de las personas servidoras públicas. La lucha anticorrupción no sólo está en las resoluciones que podamos emitir, sino también, en la construcción de una cultura laboral ética, equitativa y no discriminatoria ni violenta en ámbitos institucionales”.

De ahí, que, en julio anterior, “hayamos aplicado por primera vez en la historia del Tribunal, un Diagnóstico de Violencia de Género en el Ámbito Laboral, donde participó casi el 80 por ciento de las y los integrantes de este órgano de justicia”, recordó.

Las mesas de trabajo en mención, fueron convocadas por la Contraloría Interna del Congreso local, a cargo de la maestra Brenda Fraga Gutiérrez, quien también integra el Comité para la Atención a la Violencia de Género en la Modalidad de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la actual Legislatura.