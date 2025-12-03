Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer el trato digno, la protección y el bienestar de los animales en Michoacán, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura local, presentó este día ante el Pleno una iniciativa de reforma que reconoce a los animales como seres sintientes y busca garantizar condiciones adecuadas para su cuidado.

Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que la manera en que una sociedad trata a los animales refleja su grado de educación y civilización y recordó que hoy existe un amplio consenso científico, filosófico y social sobre la inteligencia, sensibilidad y capacidad de otras especies, mismas que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias michoacanas.

Adriana Campos subrayó que la dignificación del trato hacia los animales ya tiene reflejo en el ámbito constitucional y reconoció la labor que llevan a cabo las organizaciones civiles dedicadas al rescate animal, muchas veces con recursos limitados.

Por ello, señaló la importancia de regular estas acciones para fortalecerlas y dar certeza jurídica, sin criminalizar ni obstaculizar la labor ciudadana.

La iniciativa presentada propone modificar los artículos 3° y 23 quater de la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales del Estado, para que las asociaciones protectoras cuenten con protocolos de Atención de la Fauna Doméstica, documentos técnico-operativos que deberán describir el manejo de animales rescatados o en situación de vulnerabilidad.

Dicho protocolos deberán contar con aprobación de la Secretaría del Medio Ambiente, incluir objetivos, metas e indicadores, mantener un registro vigente y presentar un censo anual de los ejemplares bajo su cuidado cuando operen refugios.

Asimismo, se establece que las acciones de protección animal garanticen respeto, dignidad, atención veterinaria, higiene, seguridad, alojamiento adecuado, alimentación y socialización, asegurando que la labor de las asociaciones se realice en un marco que realmente proteja a las especies.

Adriana Campos reiteró su compromiso de seguir impulsando propuestas que atiendan las principales demandas de la población y promuevan la responsabilidad, la empatía y el bienestar de todas las formas de vida.