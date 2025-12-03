Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y con el objetivo de fortalecer las acciones a favor de la población, los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron una reunión de trabajo en Uruapan con presidentes municipales, diputadas y diputados locales, así como con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer las acciones coordinadas y construir soluciones conjuntas en materia de seguridad.

El encuentro contó con la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el Fiscal Estatal, Carlos Torres Piña; la alcaldesa Grecia Quiroz, así como autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes de corporaciones de seguridad federal y local.

Durante la sesión de trabajo se revisaron avances de la estrategia en la región, se escucharon las solicitudes y prioridades de las autoridades locales y se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir la extorsión, atender las zonas de mayor incidencia delictiva y garantizar la seguridad de la población.

Se destacó que la presencia operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se mantendrá de manera permanente para proteger los ciclos productivos, fortalecer la vigilancia territorial y realizar acciones contundentes contra los grupos delictivos que afectan a las familias y al sector económico de la región.

Las autoridades federales reiteraron que, por instrucción de la Presidenta de México, el Gabinete de Seguridad continuará visitando municipios de Michoacán para supervisar despliegues, evaluar resultados y atender directamente las necesidades de las comunidades y de los gobiernos locales.

Resultado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, han sido detenidas 147 personas, se aseguraron 60 armas de fuego, 6,954 cartuchos, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además se han inhabilitado nueve campamentos clandestinos utilizados por grupos de la delincuencia organizada.

El Gobierno de México trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Michoacán, autoridades municipales, legisladores y empresarios para la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.