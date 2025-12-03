Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- El Sistema Michoacano de Radio y Televisión anunció que a partir de este 3 de diciembre Morelia y Zitácuaro tendrán nueva frecuencia, un ajuste que, a decir del director general, Benjamín Mendoza Madrigal, reafirma el compromiso de seguir creciendo y fortaleciendo la presencia de la institución.

Enfatizó que con esto se da un paso significativo para la radio pública en la entidad, luego de 41 años. Además de resaltar que continúa firme la misión del Sistema Michoacano de fungir como un espacio donde la cultura se respira, el arte se escucha, la música acompaña y la educación abre caminos.

En transmisión especial, el titular acompañado del equipo de la radio del Sistema, reafirmó el compromiso de la institución de ser la voz que acompaña a las y los michoacanos cada día, en cada historia compartida y en cada fondo musical.

Al respecto, Mendoza Madrigal destacó que “los procesos de cambio, aunque nos mueven, también nos hacen crecer. Este día lo vivimos juntos, con quienes nos escuchan, nos acompañan y le dan sentido a cada transmisión”.

El Sistema Michoacano reafirma que mantiene su cercanía con las audiencias que han confiado en su programación, por lo que invita a continuar en sintonía y celebrar esta nueva etapa de fortalecimiento para la radio pública del estado.

Las frecuencias del Sistema Michoacano son:

•⁠ ⁠88.5 FM – Morelia

•⁠ ⁠99.7 FM – Ciudad Hidalgo

•⁠ ⁠97.5 FM – Apatzingán

•⁠ ⁠95.9 FM – Jiquilpan

•⁠ ⁠94.7 FM – Lázaro Cárdenas

•⁠ ⁠88.7 FM – La Piedad

•⁠ ⁠104.9 FM – Puruándiro

•⁠ ⁠95.9 FM – Tacámbaro

•⁠ ⁠103.1 FM – Zamora

•⁠ ⁠96.9 FM – Zacapu

•⁠ ⁠103.1 FM – Zitácuaro

•⁠ ⁠99.7 FM – Uruapan