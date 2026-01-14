Uruapan, Mich.- 14 de enero de 2026.- La tarde de este miércoles, sujetos armados balearon una tienda de materiales para construcción ubicada sobre el Boulevard Industrial, en las inmediaciones del Centro Penitenciario Lic. Eduardo Ruiz de Uruapan.

Según los primeros informes, empistolados a bordo de una motocicleta arribaron al negocio denominado “Materiales Moctezuma”, a unos metros de la calle Villamar, y abrieron fuego contra la fachada para después huir a toda velocidad.

El atentado fue reportado al número de emergencias 911, por lo que en la zona se desató una fuerte movilización policiaca y de la Guardia Nacional, pero los delincuentes no fueron localizados.

Las autoridades confirmaron que el ataque no dejó víctimas, así que la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para efectuar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, sin embargo, por otros casos anteriores no se descarta que se trate de una forma de presión por parte de grupos criminales para obligar a sus víctimas a acceder a algún tipo de extorsión.