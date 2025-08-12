Salvador Escalante, Mich.- Martes 12 de agosto de 2025.- Los dos ocupantes de un tráiler que transportaba varios bultos de cemento fallecieron cuando dicha unidad volcó y se estrelló contra la barda de un domicilio en la comunidad de Ixtaro, municipio de Salvador Escalante, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que al referido vehículo presuntamente le fallaron los frenos.

La tragedia se registró durante la noche de ayer lunes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la clínica del IMSS.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron patrulleros, bomberos y paramédicos, éstos últimos confirmaron la muerte de Ricardo Jonathan y Juan José, chofer y copiloto de la unidad siniestrada, respectivamente, el primero en mención tenía 35 años de edad y el segundo 27 años.

De acuerdo con las fuentes, Ricardo pereció prácticamente degollado, en tanto que su acompañante terminó prensado al interior de la cabina.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas arribaron a la escena, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.