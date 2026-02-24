Ciudad Hidalgo, Mich., a 24 de febrero de 2026.- El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, con presencia en todo el territorio construye la unidad en Michoacán en torno a la Cuarta Transformación, como parte de los esfuerzos por respaldar el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en cumplimiento del compromiso de mantenerse en cercanía con el pueblo.

En aras de escuchar a todos los sectores y liderazgos para sumar esfuerzos en una ruta de unidad, el legislador visitó los municipios de Coahuayana, Coalcomán, Tepalcatepec, Zacapu y Ciudad Hidalgo.

En los encuentros, resaltó la importancia de avanzar en unidad ante las adversidades que atraviesa la entidad y el país, al señalar que no hay nada más poderoso que un pueblo organizado e informado.

El senador expresó su confianza y apoyo en el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el Gobierno Federal dará solución a las principales necesidades de todos los sectores.

Finalmente, se ofreció como un conducto para gestionar atención a sus demandas, a la par de poner a su disposición su agenda legislativa para generar iniciativas encaminadas a impulsar el desarrollo, construir la paz y el bienestar para las y los michoacanos.

