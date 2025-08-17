Morelia, Michoacán, 17 de agosto de 2025.- Siguiendo la instrucción del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de tener un gobierno cercano a la gente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) implementó desde el inicio de esta administración el programa “Ooapas en tu Calle”, visita de forma semanal las colonias de la ciudad para dar una atención directa a las y los habitantes de la ciudad.

Adolfo Torres Ramírez, titular del Organismo Operador, detalló que este programa se realiza de forma semanal, y a la fecha se han visitado 38 colonias de la ciudad de Morelia, atendiendo directamente a más de 1,500 usuarios. Este ejercicio ha contado con una destacada participación ciudadana, que reconoce el esfuerzo por llevar servicios de calidad hasta la puerta de los hogares morelianos.

El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, señaló que desde el programa “Ooapas en tu Calle” se ha consolidado un compromiso firme por escuchar a las y los usuarios, brindar soluciones efectivas a sus problemáticas, y ofrecer atención personalizada a través del equipo de Atención al Público del organismo, así como de las diversas áreas que conforman al Organismo.

Estas acciones forman parte del trabajo municipal por mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, y consolidar a Morelia como el mejor lugar para vivir.