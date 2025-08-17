Turicato, Mich.- Domingo 17 de agosto de 2025.- Un sujeto fue encontrado muerto y con huellas de tortura en un predio cercano al denominado “Viejo Basurero”, ubicado en el municipio de Turicato, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que aparentemente el susodicho estaba desollado del rostro y cuero cabelludo.

El macabro hallazgo sucedió este domingo a la orilla de una brecha de terracería que conduce al citado vertedero. Unas personas reportaron la situación al número de emergencias.

Posteriormente arribaron patrulleros locales, quienes delimitaron el perímetro. Trascendió que el individuo no está identificado, únicamente vestía ropa interior negra, él era de complexión delgada y piel blanca.

Los uniformados pidieron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos elementos se presentaron en la escena, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).