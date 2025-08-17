Morelia, Michoacán, 17 de agosto de 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) entregó la Clave de Centro de Trabajo al Telebachillerato Michoacán (Tebam) para la modalidad de educación mixta, otorgando certeza jurídica y académica a una opción educativa diseñada especialmente para la población laboralmente activa que busca concluir sus estudios.

El telebachillerato mixto ofrece un modelo en línea, sin horarios rígidos de clases, lo que permite a las y los estudiantes organizar su tiempo y avanzar a su propio ritmo. De esta manera, pueden combinar sus responsabilidades laborales con la meta de concluir sus estudios de nivel medio superior, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

La titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, entregó el documento a la directora del Tebam, Cristina Portillo Ayala, con lo cual esta modalidad de estudios queda plenamente reconocida dentro del sistema público educativo, garantizando seguridad y validez oficial a las y los estudiantes.

“Con orden y responsabilidad estamos resolviendo trámites educativos que durante años quedaron estancados por intereses ajenos a lo académico. Hoy, en Michoacán, en el centro está lo esencial: garantizar a las y los jóvenes y adultos una educación de calidad, con certeza jurídica y con la flexibilidad que requieren para cumplir sus metas”, expresó Sosa Olmeda, al reconocer también el trabajo de la Dirección de Educación Media Superior del Iemsysem.

Por su parte, Portillo Ayala destacó que esta modalidad representa un paso decisivo en la inclusión educativa, pues brinda oportunidad a sectores de la población que, por diversas razones, no pudieron cursar su bachillerato en la edad regular, y que ahora encuentran en el Tebam una alternativa confiable y accesible.