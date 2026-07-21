Debido al rotundo éxito que tuvo la primera fase de Microcredenciales Nicolaitas impulsadas en la administración de la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abre una segunda convocatoria que ofrece 23 opciones de cursos de capacitación para el trabajo, de manera totalmente gratuita.

Dicha acción tiene el objetivo de ampliar las oportunidades laborales de las personas a través de la especialización en distintas áreas del conocimiento.

En la segunda fase, las y los interesados en inscribirse podrán elegir entre las siguientes Microcredenciales: Desarrollados web; Dog walkers; Electricidad residencial; Fotografía social; Marketing digital; Muebles Ergonómicos de Melamina; Periodismo Inmersivo y Narrativas Transmedia; Plomería de la vivienda; Programación en R para Análisis Estadístico para Principiantes, y Python para Principiantes.

Además de Sistemas computacionales; Soldadura; Técnicas de Conservación de Frutas, Verduras y Hortalizas; Robótica; SCILAB para el estudio de la Ingeniería; Inteligencia Artificial Generativa para Principiantes; Moodle; Automatización de Tareas con IA; Evaluación digital; Google Classroom; Costos; Emprendimiento, y Diseño de Material Didáctico.

El secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, indicó que en esta etapa se están ampliando el número de cursos atendiendo la gran demanda que se tuvo en esta primera convocatoria, de igual forma, indicó que se están considerando temas innovadores dentro de la oferta educativa.

“Debo de ser enfático en el sentido de que las Microcredenciales no tienen costo alguno, hay que hacer un registro, el registro se va a hacer durante el mes de agosto para iniciar las actividades el día 7 de septiembre, nos da mucho gusto que vean como una opción precisamente para estos programas de educación continua a la Máxima Casa de Estudios”.

Finalmente, el funcionario apuntó que, los cursos tendrán un alto nivel de calidad y estarán impartidos por profesores y profesoras especialistas de las diferentes facultades, escuelas e institutos de la Universidad.