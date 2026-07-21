El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó la postura de la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum sobre la defensa del voto universal y la necesidad de abrir una discusión nacional sobre la regulación de tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial, especialmente por su impacto en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Jesús Mora afirmó que resulta preocupante que sectores de la derecha promuevan, a través de influencers y campañas digitales, ideas que buscan limitar quién puede votar, como si la democracia sólo perteneciera a quienes tienen cierto grado de estudios, cierto nivel económico o una estructura familiar conservadora. “La derecha no soporta que el pueblo decida; por eso ahora quiere ponerle filtros al voto y disfrazar de modernidad lo que en realidad es una regresión antidemocrática”, señaló.

El dirigente morenista sostuvo que la discusión sobre tecnología no puede separarse del futuro democrático del país, porque las redes sociales, los bots, las noticias falsas, las imágenes manipuladas y la presión social digital ya influyen en la forma en que niñas, niños y jóvenes entienden la política, la convivencia y sus propios derechos. “No se trata de prohibir por prohibir, como dijo la Presidenta; se trata de proteger la libertad de pensamiento de las nuevas generaciones frente a plataformas y campañas diseñadas para manipular emociones, miedos y prejuicios”, expresó.

Jesús Mora señaló que Morena defenderá siempre el derecho de todas las personas a participar en la vida pública, sin exclusiones disfrazadas de mérito, educación o familia. Recordó que el voto universal es una conquista del pueblo y de las mujeres, no una concesión de las élites, por lo que cualquier intento de restringirlo revela una visión autoritaria y profundamente clasista.

“La Dra. Claudia Sheinbaum tiene razón: limitar el voto es absurdo, antidemocrático y regresivo. Desde Morena vamos a defender una democracia donde cada persona cuente y donde la tecnología sirva para educar, informar y conectar, no para manipular a la niñez, presionar a la juventud ni fabricar mayorías artificiales. El futuro de México debe decidirlo el pueblo, no los bots, no los algoritmos ni los influencers de la derecha”, concluyó.