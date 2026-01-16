Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- “Tenemos con qué. Estamos listos para jugar solos en 2027, con la fuerza, la convicción y la historia que nos respaldan como el partido que más ha contribuido a la democratización de México”, afirmó Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD Michoacán. Destacó que el perredismo michoacano se encuentra en una etapa de renovación política y moral, decidida a recuperar su papel protagónico en la defensa de los derechos, la justicia social y las libertades democráticas.

Recordó que el origen cardenista del partido sigue siendo la base de su identidad, al inspirar una lucha por las causas del pueblo y la soberanía nacional.

El líder perredista subrayó que el PRD Michoacán no depende de alianzas coyunturales, sino de su militancia comprometida y de una trayectoria que ha sido clave para las conquistas sociales del país. “Nuestra fuerza está en la gente, en las causas que defendemos, en las comunidades que acompañamos todos los días. El PRD sabe jugar en equipo, pero también sabe cuándo es momento de hacerlo solo, con dignidad y con rumbo propio”, enfatizó.

Ocampo reiteró que el PRD Michoacán inicia este 2026 con una agenda enfocada en la reconstrucción de la confianza ciudadana, el fortalecimiento territorial y la formación de nuevos liderazgos. “Vamos a demostrar que la izquierda democrática tiene futuro y que el PRD sigue siendo la casa de quienes creen en un México con justicia social, plural y libre. En 2027, jugaremos solos, pero con el respaldo de la historia y el compromiso del pueblo michoacano”, concluyó.