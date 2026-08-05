Salvador Escalante, Mich.- Miércoles 5 de agosto de 2026.- Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en una camioneta Jeep de color negro, con placas de Texas WCV-7361, sobre una carretera del municipio de Salvador Escalante, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el móvil del doble homicidio es desconocido.

El hecho de violencia se registró durante la mañana de este miércoles en la población de Santa Clara del Cobre, en las cercanías de la colonia El Corcuvi, sobre cacarrretera a Ario de Rosales, a pocos metros de la desviación a Zirahuén, y casi frente al negocio “Mariscos La Orilla”.

De acuerdo con las fuentes, unos vecinos reportaron las detonaciones al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron patrulleros locales, quienes encontraron el mencionado vehículo con múltiples impactos de bala y en su interior a dos masculinos acribillados.

Las víctimas tenían entre 40 y 50 años de edad aproximadamente, mismas que no están identificadas. Los oficiales acordonaron el área, ya que sobre la carpeta asfáltica quedaron regados varios casquillos percutidos.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.